Honeywell Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de trésorerie disponible pour le second semestre 2026 et annonce le versement d'un dividende

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Honeywell Aerospace HONA.O a revu à la hausse mercredi la fourchette basse de ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour le second semestre 2026 et a annoncé le versement d'un dividende, alors que la société bénéficie d'un carnet de commandes plus étoffé et constate une amélioration chez certains fournisseurs en difficulté.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense table désormais sur un flux de trésorerie disponible compris entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars au second semestre 2026, contre une prévision antérieure de 1 à 1,4 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible est suivi de près par les investisseurs.

Les avionneurs, qui accélèrent la production de leurs avions, ont besoin de davantage de pièces provenant d’une chaîne d’approvisionnement souvent en difficulté, alors même que les compagnies aériennes subissent la pression des prix élevés du carburant.

En août , la société Honeywell Aerospace, récemment scindée, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 et publié des perspectives de résultats inférieures aux attentes, les obstacles persistants au niveau de la chaîne d’approvisionnement ayant limité sa capacité à répondre à la demande croissante du marché des pièces de rechange.

La direction avait précédemment qualifié l’année en cours de période de transition, durant laquelle elle investit dans les fournisseurs, les capacités de production et l’augmentation des effectifs afin de stimuler la production.

Mercredi, Jim Currier, directeur général de Honeywell Aerospace , a déclaré dans un communiqué que la société percevait des signes encourageants de la part de certains fournisseurs qui avaient jusqu’alors freiné la production.

“Ces progrès, combinés à la qualification en cours de nouvelles sources d’approvisionnement en matériaux, nous placent en bonne position pour enregistrer une croissance plus forte des ventes et de la production en 2027 et au-delà”, a-t-il déclaré.

Honeywell Aerospace, dont le siège se trouve en Arizona, a indiqué que le bénéfice par action ajusté pro forma en tant qu’entité autonome pour l’ensemble de l’année 2026 devrait atteindre 7,85 à 8,00 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,60 à 7,90 dollars par action.

Honeywell Aero a réitéré ses prévisions antérieures de croissance organique du chiffre d’affaires, comprises entre 4% et 5% pour 2026.

Pour le troisième trimestre, Honeywell Aero a enregistré un flux de trésorerie disponible de 500 millions de dollars et une hausse de 13% de son résultat net par rapport à l’année précédente, à 737 millions de dollars.

La société a fait son entrée sur le Nasdaq en juin après s’être séparée d’Honeywell dans le cadre d’une scission tripartite.

Le conseil d’administration d’Honeywell Aerospace a approuvé le versement d’un dividende trimestriel en espèces de 0,40 dollar par action ordinaire, payable le 4 décembre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 13 novembre 2026.

“La décision du conseil d’administration de déclarer un dividende régulier souligne la visibilité dont nous disposons quant à la croissance durable de nos flux de trésorerie disponibles pour les années à venir”, a déclaré M. Currier.