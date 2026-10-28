Honeywell Aerospace resserre ses prévisions de flux de trésorerie pour le second semestre et dépasse les estimations trimestrielles

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(La société rectifie la limite supérieure de la fourchette de prévisions antérieure concernant le flux de trésorerie disponible (FCF), la faisant passer de « 1,4 milliard de dollars » à « 1,5 milliard de dollars » au paragraphe 8)

par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Honeywell Aerospace HONA.O a resserré mercredi ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour le second semestre 2026 et a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, mais la société s’attend principalement à ne tirer profit de ses efforts d’amélioration de sa chaîne d’approvisionnement que l’année prochaine.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense renforce ses capacités grâce à une nouvelle usine, réduit sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs uniques et cherche à réaliser de petites acquisitions susceptibles de renforcer rapidement la résilience de sa chaîne d’approvisionnement.

Les avionneurs, qui accélèrent la production de leurs avions, ont besoin de davantage de pièces provenant d’une chaîne d’approvisionnement souvent en difficulté, alors même que les compagnies aériennes subissent la pression des prix élevés du carburant.

Honeywell Aerospace, qui a fait son entrée sur le Nasdaq en juin après s’être séparée de Honeywell HON.O dans le cadre d’une scission en trois entités, constate que la croissance de la demande de ses clients continue de dépasser les capacités de sa base d’approvisionnement. L’action de la société a reculé de 4 % mercredi en séance après-bourse.

"Pour afficher une croissance supérieure à celle du marché à l’avenir, nous avons besoin que notre base d’approvisionnement et de fabrication rattrape son retard", a déclaré le directeur général Jim Currier aux analystes.

En août , la société nouvellement scindée a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 et publié des perspectives de résultats inférieures aux attentes, les difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement ayant entravé sa capacité à répondre à la demande en forte hausse sur le marché des pièces de rechange.

Si les plus de 3 000 fournisseurs d’Honeywell Aerospace respectent pour la plupart le calendrier prévu, environ 70 d’entre eux, confrontés à des contraintes, "n’ont pas toujours répondu à nos besoins", a précisé Currier.

La société basée en Arizona table sur un flux de trésorerie disponible compris entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars au second semestre 2026, contre une prévision antérieure de 1 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible est suivi de près par les investisseurs.

Honeywell Aerospace a également annoncé l’extension de ses sites de production avec un nouveau site de 300 000 pieds carrés en Arizona, d’un coût de 500 millions de dollars, afin de répondre à la demande croissante. Ce site devrait ouvrir ses portes fin 2028.

La société prévoit que le bénéfice par action ajusté pro forma, sur une base autonome, pour l’ensemble de l’année 2026 atteindra entre 7,85 et 8,00 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 7,60 et 7,90 dollars par action.

Elle a réitéré ses prévisions antérieures concernant la croissance organique de son chiffre d’affaires, comprise entre 4 % et 5 % pour 2026.

Pour le troisième trimestre, Honeywell Aero a enregistré un flux de trésorerie disponible de 500 millions de dollars, contre des estimations des analystes de près de 428 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 26 septembre, le bénéfice ajusté s'est établi à 2,21 dollars par action, contre des estimations de 1,86 dollar par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2 % pour atteindre 4,64 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,57 milliards de dollars.