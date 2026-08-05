Honeywell Aerospace, récemment issue d'une scission, revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison de difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, comparaison avec les estimations des analystes au paragraphe 9) par Aatreyee Dasgupta et Shivansh Tiwary

Honeywell Aerospace HONA.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 et publié des perspectives de résultats inférieures aux attentes, les difficultés persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement ayant entravé sa capacité à répondre à la forte demande du marché des pièces de rechange.

La société a déclaré que les contraintes d’approvisionnement l’obligeaient à donner la priorité aux livraisons d’équipements d’origine à Boeing BA.N et à Airbus AIR.PA alors que les avionneurs augmentent leur production, détournant ainsi la production de son activité de marché secondaire, plus lucrative et à plus forte marge. Son action a chuté de 12% en séance prolongée.

Les équipementiers aérospatiaux vendent souvent des systèmes et des pièces aux avionneurs avec des marges plus faibles, récupérant ensuite une grande partie de leurs bénéfices grâce aux pièces de rechange et aux services du marché de l’après-vente, qui génèrent des marges plus élevées.

L’entreprise privilégie également les programmes nationaux de défense et spatiaux au détriment des contrats internationaux, généralement plus rentables, ce qui se traduit par une composition des ventes moins favorable au second semestre.

“La demande reste très soutenue. C’est vraiment un problème d’approvisionnement”, a déclaré Josh Jepsen, directeur financier, lors d’un entretien avec Reuters.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4% à 5% en 2026, contre une hausse de 7% à 9% prévue précédemment.

Il prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,60 et 7,90 dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 8,86 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Honeywell Aerospace a fait son entrée sur le Nasdaq en juin après s’être séparé de Honeywell dans le cadre d’une scission en trois entités. La société a supporté environ 100 millions de dollars de coûts liés à la scission et de charges liées à l’obsolescence des stocks, ce qui s’est traduit par une baisse de 7% en glissement annuel de son résultat opérationnel trimestriel.

Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre a reculé de 32% à 1,87 dollar, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 5% pour s’établir à 4,52 milliards de dollars. Ces deux chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes.

Bien que la hausse des volumes de vente et des prix ait soutenu la croissance du chiffre d’affaires, la rentabilité a été mise sous pression par la hausse des coûts et une composition défavorable de l’activité.

Le bénéfice trimestriel de son segment des solutions électroniques a reculé de 3% et celui des moteurs et systèmes d’alimentation a chuté de 32%, tandis que les systèmes de contrôle ont affiché une hausse de 8%.

“Les tendances structurelles sur l’ensemble de nos marchés finaux restent solides”, a déclaré le directeur général Jim Currier.

Les ventes sur le marché des pièces de rechange commerciales, le principal marché final de l’entreprise, ont progressé de 8%, tandis que celles des secteurs de la défense et de l’espace ont augmenté de 3% et celles des équipements d’origine (OE) commerciaux de 6%.