 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honeywell Aerospace, récemment issue d'une scission, revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison de difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, comparaison avec les estimations des analystes au paragraphe 9) par Aatreyee Dasgupta et Shivansh Tiwary

Honeywell Aerospace HONA.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 et publié des perspectives de résultats inférieures aux attentes, les difficultés persistantes liées à la chaîne d’approvisionnement ayant entravé sa capacité à répondre à la forte demande du marché des pièces de rechange.

La société a déclaré que les contraintes d’approvisionnement l’obligeaient à donner la priorité aux livraisons d’équipements d’origine à Boeing BA.N et à Airbus AIR.PA alors que les avionneurs augmentent leur production, détournant ainsi la production de son activité de marché secondaire, plus lucrative et à plus forte marge. Son action a chuté de 12% en séance prolongée.

Les équipementiers aérospatiaux vendent souvent des systèmes et des pièces aux avionneurs avec des marges plus faibles, récupérant ensuite une grande partie de leurs bénéfices grâce aux pièces de rechange et aux services du marché de l’après-vente, qui génèrent des marges plus élevées.

L’entreprise privilégie également les programmes nationaux de défense et spatiaux au détriment des contrats internationaux, généralement plus rentables, ce qui se traduit par une composition des ventes moins favorable au second semestre.

“La demande reste très soutenue. C’est vraiment un problème d’approvisionnement”, a déclaré Josh Jepsen, directeur financier, lors d’un entretien avec Reuters.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4% à 5% en 2026, contre une hausse de 7% à 9% prévue précédemment.

Il prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,60 et 7,90 dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 8,86 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Honeywell Aerospace a fait son entrée sur le Nasdaq en juin après s’être séparé de Honeywell dans le cadre d’une scission en trois entités. La société a supporté environ 100 millions de dollars de coûts liés à la scission et de charges liées à l’obsolescence des stocks, ce qui s’est traduit par une baisse de 7% en glissement annuel de son résultat opérationnel trimestriel.

Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre a reculé de 32% à 1,87 dollar, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 5% pour s’établir à 4,52 milliards de dollars. Ces deux chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes.

Bien que la hausse des volumes de vente et des prix ait soutenu la croissance du chiffre d’affaires, la rentabilité a été mise sous pression par la hausse des coûts et une composition défavorable de l’activité.

Le bénéfice trimestriel de son segment des solutions électroniques a reculé de 3% et celui des moteurs et systèmes d’alimentation a chuté de 32%, tandis que les systèmes de contrôle ont affiché une hausse de 8%.

“Les tendances structurelles sur l’ensemble de nos marchés finaux restent solides”, a déclaré le directeur général Jim Currier.

Les ventes sur le marché des pièces de rechange commerciales, le principal marché final de l’entreprise, ont progressé de 8%, tandis que celles des secteurs de la défense et de l’espace ont augmenté de 3% et celles des équipements d’origine (OE) commerciaux de 6%.

Valeurs associées

AIRBUS
214,950 EUR Euronext Paris +0,40%
BOEING CO
240,170 USD NYSE +1,27%
HONEYWELL AEROSP
203,6400 USD NASDAQ -5,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une fusée Falcon 9 de SpaceX, transportant les robots Blue Ghost de Firefly Aerospace et Resilience d'ispace, décolle du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 15 janvier 2025 ( AFP / Gregg Newton )
    L'étage supérieur d'une fusée SpaceX s'est écrasé sur la Lune
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:38 

    L'étage supérieur d'une fusée de SpaceX s'est bien écrasé sur la Lune, ont confirmé des scientifiques mercredi en se basant sur des observations réalisées avec un télescope au Chili qui a capté des preuves d'un nuage de débris. La collision, qui n'était pas intentionnelle, ... Lire la suite

  • Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Meta lance un nouvel outil de programmation basé sur l'IA, optimisé par Muse Spark 1.2
    information fournie par Reuters 05.08.2026 23:29 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Meta Platforms META.O a lancé mercredi “Muse Code”, un outil de programmation basé sur ... Lire la suite

  • Même la nuit, bénévoles et secouristes travaillent sur les sites du doublé-séisme ( AFP / Juan BARRETO )
    Séisme au Venezuela: la douloureuse valse des nombres de disparus
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:19 

    1.000, 10.000, 50.000... Le nombre de disparus pendant le double séisme du 24 juin qui a fait au moins 6.125 morts au Venezuela donne lieu à une valse de chiffres contradictoires alors que les autorités, loin de clarifier la situation, ne donnent pas d'indication ... Lire la suite

  • Une vue extérieure du siège pour l'Afrique de la Fifa ke 5 août 2026 à Salé, près de Rabat, où Gianni Infantino a tenu une réunion de crise avec de hauts responsables de l'instance mondiale du football ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Fifa: fragilisé, Infantino a tenu une réunion de crise au Maroc
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:08 

    Le président de la Fifa Gianni Infantino, assailli de critiques après un projet finalement avorté d'ouverture de l'instance mondiale aux investisseurs privés, a tenu mercredi au Maroc une réunion de crise avec de hauts responsables de l'organisation. Cette réunion, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,49 +1,03%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
Or
4 247,04 +4,15%
2CRSI
27,6 +8,07%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank