Honeywell Aero va développer davantage de produits destinés au secteur de la défense en Europe, non soumis aux contrôles à l'exportation américains

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* La hausse des dépenses européennes en matière de défense stimule la demande de composants non soumis aux restrictions à l'exportation

* Les pays européens craignent que Washington ne bloque la réexportation de composants américains sensibles

* Une nouvelle annonce concernant un produit Honeywell Aero est attendue au salon aéronautique de Farnborough, selon une source

* Honeywell Aero développe également des technologies non soumises à l'ITAR pour ses partenaires de la région Asie-Pacifique, tels que le Japon et la Corée du Sud

par Allison Lampert

Le fournisseur américain Honeywell Aerospace HONA.O cherche à élargir sa gamme de produits conçus sans recourir à des technologies américaines soumises à des restrictions, alors que l’augmentation des dépenses européennes en matière de défense stimule la demande de pièces exemptes de toute contrainte à l’exportation.

Les dirigeants de l’OTAN ont dévoilé cette semaine, lors d’une réunion en Turquie, des contrats d’armement d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, alors qu’ils sont confrontés aux exigences des États-Unis de dépenser davantage pour défendre l’Europe et subissent la pression liée à la guerre menée par la Russie en Ukraine .

Certaines entreprises européennes du secteur de la défense et certains fournisseurs nord-américains devraient également discuter de la demande de composants non soumis à la réglementation américaine sur le trafic international d’armes (ITAR) lors du plus grand salon aéronautique au monde, qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

Selon des responsables de la défense et des dirigeants du secteur, les pays européens manifestent une demande croissante pour des systèmes non soumis à l’ITAR, en raison des craintes que Washington ne bloque la réexportation de composants américains sensibles intégrés dans des armes étrangères.

Honeywell Aerospace s’apprête à annoncer un nouveau produit non soumis à l’ITAR destiné au secteur international de la défense lors du salon aéronautique de Farnborough, en Grande-Bretagne, à la fin du mois, a déclaré une source à Reuters.

La société basée en Arizona n’a pas souhaité commenter cette annonce. Elle a toutefois chargé un total de 1 000 ingénieurs en Pologne et en République tchèque de concevoir des technologies non soumises à l’ITAR, a déclaré son directeur général, Jim Currier, à Reuters lors d’un entretien fin juin.

« Il s’agit en partie d’adopter l’apparence, le comportement, la mentalité et le discours d’une entreprise européenne », a-t-il déclaré à propos de l’exercice de ses activités en Europe.

« Leur mot d’ordre principal, leur moteur et leur ligne directrice consistent à concevoir des technologies non soumises à l’ITAR pour… la stratégie locale », a déclaré M. Currier à propos des ingénieurs de la filiale européenne de l’entreprise.

Cette initiative intervient alors que des entreprises américaines, telles que des fabricants de drones , se développent en Europe, tandis que les États-Unis ont annoncé cette semaine la création d’un nouveau centre de maintenance de missiles sur le continent et que deux sous-traitants du secteur de la défense ont évoqué la construction de missiles balistiques ATACMS pour la première fois en Allemagne.

EXPANSION INTERNATIONALE

Honeywell Aerospace constate une croissance de sa présence internationale dans le secteur de la défense, qui représente environ 40 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et comprend des systèmes de navigation et des actionneurs pour missiles. L’année dernière, les ventes à l’international ont représenté environ 30 % de l’activité défense de l’entreprise, contre environ 18 % en 2020, a indiqué Honeywell Aerospace.

M. Currier a déclaré qu’Honeywell Aerospace tirait parti de la présence mondiale de l’entreprise pour développer à grande échelle la technologie de navigation non soumise à l’ITAR issue de son acquisition, en 2024, de la société italienne Civitanavi.

« C’est notre stratégie. Nous développons des technologies non soumises à l’ITAR destinées à l’Union européenne et à l’étranger, pour nos partenaires de la région Asie-Pacifique, comme le Japon et la Corée », a-t-il déclaré.

Si la demande européenne en composants et pièces non soumis à l’ITAR existe depuis des années, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN renforcent les appels en faveur de cette technologie .

Le gouvernement canadien a indiqué avoir été informé, lors du Salon aéronautique de Paris de l’année dernière, d’une demande accrue de la part des entreprises de défense européennes pour des fournisseurs nord-américains non soumis aux restrictions de l’ITAR américain, et cette demande a conduit le Canada à tenter de s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement européennes.

Michael Iacovelli, directeur général de Ben Machine Products, un fournisseur de composants aérospatiaux et de défense basé dans la région de Toronto, a déclaré que plus de la moitié de ses commandes devaient désormais être exemptes des restrictions de l’ITAR. En contraste, aucune de ses commandes ne devait être exemptée de l’ITAR en 2018, a-t-il précisé.