Honda prévoit d'investir 2,5 milliards de dollars pour construire une usine de véhicules hybrides dans l'Ohio, selon le Nikkei

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par Satoshi Sugiyama

Le constructeur japonais Honda Motor 7267.T est en phase finale de préparation pour la construction d'une nouvelle usine de production de véhicules hybrides dans l'Ohio, a indiqué jeudi le quotidien économique Nikkei.

Honda prévoit d'investir entre 300 et 400 milliards de yens (1,90 à 2,53 milliards de dollars) dans cette nouvelle usine, dont la production devrait démarrer en 2030, précise le quotidien.

(1 dollar = 157,8800 yens)