HomeView d'Apple intègre Siri personnalisé dans la maison connectée et concurrence Amazon et Google

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* HomeView reconnaît jusqu'à six voix et visages pour basculer entre les données privées des utilisateurs

* Les données privées restent sur l'iPhone et nécessitent une connexion au même réseau domestique, précise Apple

* L'appareil fonctionne avec la puce A18 d'Apple et son propre système d'exploitation

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a dévoilé mardi un hub domotique qui exploite les données des utilisateurs d’iPhone pour personnaliser davantage Siri, tout en promettant des mesures de protection de la vie privée destinées à empêcher l’entreprise d’accéder à ces informations.

Le hub domotique HomeView, qui a occupé le devant de la scène lors d'un événement à New York, constitue un test important pour la stratégie d’Apple en matière d’IA, alors que l’entreprise tente de rattraper son retard sur ses concurrents Amazon AMZN.O et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), tout en renforçant sa réputation en matière de protection de la vie privée des utilisateurs.

Au cours d’une série de démonstrations, Apple a montré comment l’IA Siri reconnaissait le visage d’un utilisateur et effectuait des tâches personnalisées, telles que récupérer des recettes à partir de SMS, trouver un marché fermier à proximité pour se procurer les ingrédients manquants, puis mettre à jour les listes de courses.

Lorsqu’un autre membre du foyer intervient, HomeView reconnaît son visage et bascule vers ses données personnelles: par exemple, il extrait des SMS des informations sur l’heure d’atterrissage du vol matinal d’un ami et le temps qu’il lui faudra pour arriver, puis met la cafetière en marche quelques minutes à l’avance.

Ce nouvel appareil et l’IA Siri s’appuient sur l’iPhone pour mettre en œuvre ces fonctionnalités personnalisées, reflétant ainsi la vision du nouveau directeur général John Ternus, qui considère le produit phare d’Apple comme un « hub personnel intelligent », telle qu’il l’a exposée lors de l’événement de lancement de l’iPhone d’Apple le mois dernier .

L’utilité de l’IA Siri dépend de la quantité d’informations dont elle dispose sur l’utilisateur. HomeView s’appuie sur un index de recherche personnel stocké sur l’iPhone de l’utilisateur pour personnaliser ses réponses.

“Cela vous permettra d’obtenir des informations plus pertinentes, plus opportunes et plus importantes à vos yeux, car elles proviennent de votre iPhone”, a déclaré Kaiann Drance, vice-présidente du marketing produit pour les produits domestiques chez Apple, lors d’une interview.

MESURES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET CHIFFREMENT

HomeView dispose de son propre système d’exploitation et fonctionne sur la puce A18 d’Apple, conçue pour traiter les données utilisateur chiffrées dans une zone isolée de la puce. Pour accéder aux données privées, l’iPhone de l’utilisateur doit être connecté au même réseau domestique que HomeView, et aucune donnée privée n’est stockée sur l’appareil HomeView lui-même. Apple a précisé qu’aucune de ces données n’était utilisée à des fins de marketing, y compris pour ses propres campagnes publicitaires.

“L’un des points dont nous avons discuté est de ne pas établir de profil marketing”, a déclaré Mme Drance. “Notre intention est d’offrir aux utilisateurs une expérience utile qui allie simplicité, personnalisation et intelligence, tout en respectant notre engagement en matière de confidentialité.”

Une différence majeure entre l’IA de Siri et les systèmes concurrents réside dans le fait qu’elle ne termine pas chaque interaction par une question de suivi destinée à obtenir davantage d’informations de la part de l’utilisateur, une pratique que Lilian Rincon, vice-présidente du marketing produit pour l’IA, a qualifiée de choix délibéré de la part d’Apple.

“Pour nous, l’essentiel est vraiment de créer d’excellents produits pour les consommateurs; c’est pourquoi nous ne nous livrons pas à ce jeu qui consiste à vous inciter à vous engager et à prolonger la conversation par de très, très nombreux échanges”, a déclaré Mme Rincon.

HomeView a également obligé Apple à trouver un moyen de personnaliser Siri sur un appareil partagé par plusieurs personnes dans des espaces communs tels que la cuisine. Apple a fait la démonstration de HomeView en gérant simultanément les demandes des membres d’une famille pendant l’heure de pointe du matin, entre l’école et le travail.

Bien que l’appareil puisse reconnaître jusqu’à six voix et visages pour afficher des données privées, Apple a précisé qu’il déterminerait l’utilisateur prioritaire en fonction de la dernière personne ayant touché l’appareil et d’autres facteurs, et que certaines fonctionnalités, telles que la météo et le contrôle du thermostat, seraient accessibles à tous les utilisateurs.

“Une logique est intégrée pour gérer en quelque sorte cette expérience”, a déclaré Mme Drance. “Une réflexion approfondie a été menée sur la nature de ce partage collectif de l’ordinateur, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance faciale.”