Home Depot vise une croissance des ventes d'environ 2,5 % à 4,5 % en 2026
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 12:39

Home Depot a annoncé ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Les ventes se sont élevées à 38,2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, en baisse de 1,5 milliard de dollars, soit 3,8 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2024. Les ventes comparables ont augmenté de 0,4 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,3 %.

Le bénéfice net s'inscrit à 2,6 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 3,0 milliards de dollars, soit 3,02 dollars par action diluée, sur la même période de l'exercice 2024.

Le bénéfice dilué par action pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 était de 2,72 $, contre un bénéfice par action dilué ajusté de 3,13 $ pour la même période de l'exercice 2024.

Les ventes pour l'exercice 2025 se sont élevées à 164,7 milliards de dollars, en augmentation de 5,2 milliards de dollars, soit 3,2 % par rapport à l'exercice 2024. Les ventes comparables pour l'exercice 2025 ont augmenté de 0,3 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,5 %.

Le bénéfice net pour l'exercice 2025 ressort à 14,2 milliards de dollars, soit 14,23 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 14,8 milliards de dollars, soit 14,91 dollars par action diluée pour l'exercice 2024.

Le bénéfice dilué par action pour l'exercice 2025 était de 14,69 $, contre un bénéfice par action dilué ajusté de 15,24 $ pour l'exercice 2024.

Pour l'exercice 2026, le groupe vise une croissance totale des ventes d'environ 2,5 % à 4,5 % et une croissance des ventes comparables d'environ 2,0 %.

