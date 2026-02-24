Home Depot-Ventes au T4 au-dessus des attentes avec la demande des clients professionnels

Home Depot HD.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street pour ses ventes au quatrième trimestre, porté par une demande soutenue des entrepreneurs professionnels et par des consommateurs optant pour des réparations à moindre coût face à des budgets serrés.

Le titre du groupe basé à Atlanta a progressé de 3,5% dans les échanges avant Bourse, après la confirmation de prévisions annuelles de ventes annoncées en décembre.

Home Depot a résisté à la faiblesse du marché immobilier américain en se concentrant davantage sur sa clientèle professionnelle ("Pro"), dont les chantiers de grande envergure et récurrents contribuent à compenser le ralentissement des grands projets de rénovation réalisés par les particuliers.

La demande pour les projets de rénovation de grande ampleur, qui nécessitent généralement un financement, est restée modérée en raison de la hausse des taux d'intérêt.

"Au quatrième trimestre, nos résultats ont été largement conformes à nos attentes, reflétant l'absence de tempêtes au troisième trimestre ainsi que la persistance de l’incertitude et des pressions sur les consommateurs dans le secteur immobilier", a déclaré le directeur général Ted Decker.

La plus grande chaîne de bricolage mondiale a fait état d’une hausse de 0,4% de ses ventes à magasins comparables pour les trois mois clos le 1er février, contre des attentes des analystes tablant sur des ventes globalement stables, selon des données LSEG.

Home Depot a maintenu ses prévisions de ventes comparables pour l'exercice 2026, comprise entre une stabilité et une progression de 2%. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 2%, selon les données LSEG.

(Rédigé par Savyata Mishra, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)