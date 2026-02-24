Home Depot en hausse grâce à de solides résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du distributeur de rénovation Home Depot HD.N ont augmenté de ~4% à 391,65 $ avant le marché ** La société dépasse les estimations de ventes trimestrielles , aidée par la demande résiliente des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût des clients à budget serré

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 38,2 milliards de dollars, contre 38,12 milliards de dollars estimés par les analystes (données compilées par LSEG)

** BPA trimestriel ajusté de 2,72 $ par rapport aux estimations de 2,54 $

** La société maintient sa prévision annuelle des ventes comparables, de stable à une hausse de 2 %, alors que les analystes estimaient en moyenne une croissance de 2 %

** Le concurrent Lowe's LOW.N publiera ses résultats du quatrième trimestre mercredi

** L'action a chuté de 11 % en 2025