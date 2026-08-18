Home Depot dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande constante en matière de réparation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la demande soutenue pour les petits projets de réparation et d'entretien ayant contribué à compenser le ralentissement du marché immobilier américain.

Le plus grand distributeur mondial de produits de bricolage a enregistré un chiffre d’affaires de 47,86 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 2 août, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 47,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Home Depot a tiré profit du niveau obstinément élevé des taux d’intérêt, qui a incité les propriétaires à se lancer dans des projets de réparation et d’entretien à petite échelle, tels que la peinture et l’entretien du jardin.

La crise prolongée du marché immobilier américain a constitué le principal frein au secteur de la rénovation. Les espoirs d’une reprise cette année ont été tempérés, les craintes liées à l’accessibilité financière dissuadant les acheteurs potentiels.

La société a maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfice, et a déclaré s’attendre à ce que les remboursements de droits de douane compensent l’impact de la hausse, plus forte que prévu, des coûts du carburant et d’autres intrants au cours de l’année.

Home Depot table sur un chiffre d'affaires annuel comparable stable ou en hausse de 2 % environ, et sur un bénéfice par action ajusté stable ou en hausse de 4 % environ.

La semaine dernière, l’entreprise a annoncé que son directeur général, Ted Decker, âgé de 63 ans, allait prendre un congé médical temporaire , ses fonctions étant assurées par le directeur financier Richard McPhail et la vice-présidente exécutive senior Ann-Marie Campbell.

Decker, dont l’état de santé n’a pas été révélé, devrait reprendre ses fonctions dans les prochains mois et ne participera pas à la conférence téléphonique suivant la publication des résultats, a confirmé un porte-parole à Reuters.

Home Depot propose des produits couvrant une large gamme de prix, allant d’environ 5 dollars à plus de 5 000 dollars, avec un panier moyen d’environ 90 dollars.