Duolingo en hausse après que D.A. Davidson a relevé sa note et son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions d' DUOL.O , société à l'origine de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo, progressent de 3 % à 134,13 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** D.A. Davidson relève sa recommandation de "neutre" à "acheter" et augmente son objectif de cours à 160 dollars, ce qui représente une hausse potentielle de 22,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'analyste estime que les améliorations apportées aux produits de DUOL, les changements stratégiques en matière de marketing et les progrès continus en matière de monétisation sont "sous-estimés par les investisseurs"

** La société prévoit également "un fort potentiel de croissance pour les années à venir"

** Sur 25 courtiers, quatre attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 19 la note "conserver" et deux la note "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 122,50 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de la veille, le titre affiche une baisse de 25,8%