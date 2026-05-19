Home Depot dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Home Depot HD.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des professionnels et des propriétaires qui se lancent dans des projets de rénovation modestes et abordables.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 41,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.