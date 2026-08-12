Home Depot annonce que son directeur général va prendre un congé maladie temporaire

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Des colons israéliens ont maintenu mercredi un blocus de maisons palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, malgré la venue d'officiers pour, selon l'armée, les en déloger, ont constaté un témoin et un photographe de l’AFP. Le siège de ces domiciles ...
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Le gouvernement allemand a présenté mercredi une vaste réforme de ses services de renseignement, lui octroyant des pouvoirs élargis, un tournant jugé nécessaire face à la multiplication des menaces depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Nous ouvrons un ...
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Quelque 42.000 hectares ravagés, 220.000 personnes évacuées: en Gironde "la situation demeure très défavorable", selon le ministre de l'Intérieur, avec un incendie hors norme dont la progression reste imprévisible et qui menace désormais les abords de Bordeaux. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•12.08.2026•16:35•
Un traceur, une montre connectée capable de détecter les urgences respiratoires et toujours plus d'intelligence artificielle dans ses smartphones: Google dévoile mercredi à New York les dernières créations de sa gamme d'appareils électroniques Pixel. La principale ...
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