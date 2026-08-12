Home Depot annonce que son directeur général va prendre un congé maladie temporaire

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Home Depot HD.N a annoncé mercredi que son directeur général, Ted Decker, allait prendre un congé médical temporaire et qu'il devrait reprendre ses fonctions dans les prochains mois.