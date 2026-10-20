Home Bancorp recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au troisième trimestre en raison de difficultés dans le secteur du crédit

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20 octobre - ** Les actions de Home Bancorp ( HBCP.O ), établissement bancaire communautaire, reculent de 5,4 % à 62,25 dollars

** Lundi en fin de journée, HBCP a manqué ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre , la faiblesse du crédit ayant pesé sur ses résultats trimestriels

** « Six dossiers de crédit, pour un montant total de 19,5 millions de dollars, ont été classés en non-rémunération, ce qui a entraîné une augmentation des prêts sous surveillance et des prêts non performants. D’après notre évaluation actuelle, nous ne prévoyons pas de pertes importantes liées à ces dossiers », a déclaré le président Darren Guidry

** « Bien que la direction souligne que les problèmes de crédit identifiés ce trimestre ne devraient pas entraîner de pertes importantes, nous pensons que les investisseurs s’interrogeront sur l’orientation prise par la banque en matière de crédit », ont déclaré les analystes de Piper Sandler, faisant référence à la hausse des prêts non performants

** « Compte tenu de la déception au niveau du BPA et de la poursuite de la dégradation de la qualité du crédit, nous nous attendons à ce que les actions sous-performent probablement leurs pairs à l’ouverture » – Feddie Strickland, analyste chez Hovde Group

** Parmi les quatre sociétés de courtage, une recommande d’“acheter” le titre et trois de le “conserver”; objectif de cours médian: 72,50 $ – données compilées par LSEG

** L'action HBCP affiche une hausse de 7,7 % depuis le début de l'année