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Holtec Nuclear suspend son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 00:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Holtec Nuclear a suspendu son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'introduction en bourse a été mise en suspens en raison des conditions du marché, précise l'article, citant l'une de ces sources.

Holtec n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

L'entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires devait être la vedette de la première semaine complète de la période d'automne, traditionnellement l'une des plus chargées en matière de nouvelles introductions en bourse.

Holtec comptait lever jusqu’à 900 millions (XX millions d'euros) de dollars en proposant 50 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune lors de cette introduction en bourse, dont le prix de vente devait être fixé jeudi.

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