HOLD-RWE annonce avoir conclu un accord de 1,22 milliard de dollars visant à résilier des baux éoliens offshore aux États-Unis et à investir dans le gaz

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* RWE va réorienter ses investissements vers des projets gaziers, notamment le projet Louisiana LNG et des centrales électriques au gaz aux États-Unis

* Cet accord est le cinquième accord d'annulation de concession éolienne offshore conclu par l'administration Trump cette année

* RWE avait suspendu ses activités dans le secteur de l'éolien offshore américain l'année dernière, invoquant les mesures prises par l'administration Trump à l'encontre de ce secteur

par Nichola Groom

La société énergétique allemande RWE RWEG.DE a annoncé jeudi avoir conclu un accord de 1,22 milliard de dollars avec l'administration Trump visant à résilier trois baux éoliens offshore dans les eaux américaines et à réorienter les fonds vers des projets de GNL et de centrales électriques au gaz naturel.

Cet accord est le cinquième conclu cette année par l’administration dans le cadre de sa vaste campagne visant à mettre un terme au développement des projets éoliens offshore américains, que le président américain Donald Trump considère comme coûteux et inesthétiques.

RWE, l’un des principaux développeurs mondiaux d’éolien offshore, avait suspendu l’année dernière les travaux sur ses projets américains en raison des mesures prises par l’administration pour entraver le développement de ce secteur, notamment plusieurs ordres visant à geler des projets de plusieurs milliards de dollars en cours de construction.

« Après mûre réflexion, il a été conclu qu’il n’existait aucune voie permettant de mener à bien ces projets aux États-Unis dans un avenir prévisible », a déclaré la société dans un communiqué. « La société a estimé que cette décision servait au mieux les intérêts de ses parties prenantes et lui permettait de consacrer ses ressources à des projets énergétiques pouvant être menés à bien en toute certitude. »

À cette fin, RWE a annoncé qu’elle allait consacrer 900 millions de dollars à l’acquisition d’une participation de 16 % dans un projet de GNL en Louisiane. Elle a également signé une commande de turbines d’une valeur de 300 millions de dollars pour son portefeuille de 15 centrales de pointe au gaz naturel réparties à travers les États-Unis. La société n’a pas révélé le nom du propriétaire du projet de GNL ni celui du fabricant des turbines. Le groupe australien Woodside Energy Group WDS.AX développe actuellement un terminal de GNL en Louisiane.

Le ministère de l’Intérieur, qui supervise le développement de l’éolien offshore dans les eaux américaines, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

L’entreprise détient trois concessions éoliennes offshore dans les eaux américaines au large des côtes de New York , de la Louisiane et de la Californie . Les projets associés à ces concessions en étaient à des stades très précoces de développement et n’auraient pas été mis en service avant les années 2030.

RWE a déboursé 1,1 milliard de dollars pour sa concession au large de New York lors d’une vente aux enchères à grand spectacle organisée par l’administration Biden en 2022. Les deux autres concessions ont coûté au total 163 millions de dollars.

Hors accord avec RWE, l’administration a conclu des accords d’environ 2,7 milliards de dollars avec les développeurs éoliens offshore TotalEnergies TTEF.PA , Ocean Winds , Invenergy et Duke Energy DUK.N , en annulant neuf concessions fédérales cette année. Ocean Winds est une coentreprise entre la société portugaise EDP Renewables

EDPR.LS et la société française ENGIE ENGIE.PA .

En mai, un groupe de 50 associations environnementales américaines a écrit à Markus Krebber, directeur général de RWE, pour lui demander de ne pas conclure un accord similaire.