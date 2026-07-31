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Holcim a publié des résultats supérieurs aux prévisions de Jefferies
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 11:32
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Jefferies confirme son conseil à Conserver sur Holcim avec un objectif de cours inchangé de 78 francs suisses après la publication des résultats du 1er semestre.

Avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 6,4% au deuxième trimestre 2026 (4,9 points de pourcentage de plus que Jefferies), un EBIT récurrent supérieur de 5,8% au consensus et des prévisions pour 2026 relevées dans le haut de la fourchette précédente, Jefferies pense que ces résultats seront bien accueillis.

Selon Jefferies, ce sont peut-être les commentaires plus optimistes sur ses marchés européens qui pourraient constituer le principal sujet de discussion "l'accélération de la dynamique des ventes" en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Grèce et en Europe de l'Est.

Jefferies note que les prévisions pour l'exercice 2026 ont été revues à la hausse. Elles tablent désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires net d'environ 5% (3,3 % pour Jefferies) et une croissance organique de l'EBIT récurrent d'environ 10 % (8,6% pour Jefferies) contre une croissance organique nette de 3 à 5% et une croissance de l'EBIT récurrent de 8 à 10 %.

La direction maintient son objectif d'amélioration de la marge d'EBIT récurrent (18,3 % pour l'exercice 2025, 18,8 % pour Jefferies) et d'un flux de trésorerie disponible d'environ 2 milliards de CHF (1,8 milliard de CHF pour Jefferies).

La croissance organique du chiffre d'affaires a été supérieure à celle des prévisions de Jefferies dans la zone AMEA (8,2 % contre 2,3 % selon les prévisions de l'analyste) et en Europe (4,8 % contre 0,2 % selon les prévisions de l'analyste), et légèrement inférieure en Amérique latine (4,8 % contre 5,3 % selon les prévisions de l'analyste).

L'EBIT récurrent de 1 007 millions de CHF (marge de 22,9 %) est supérieur de 5,8 % à celui de Jefferies (952 millions de CHF, marge de 22,7 %) et de 5,1 % au consensus de 958 millions de CHF.

La croissance organique de l'EBIT récurrent, à 13,1 %, est supérieure à celle de Jefferies (7,3 %), les marges restant stables par rapport à Jefferies (-90 points de base).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 11:32:00.

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