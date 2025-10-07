 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 971,50
-0,03%
Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec CNR Construction
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:30

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur indépendant majeur de la construction dans l'Ouest de la France.

Cet accord vise à promouvoir l'utilisation de ciments innovants sans clinker, contribuant à la décarbonation du secteur.

Les co-fondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann saluent la confiance de CNR et soulignent que ce partenariat confirme le positionnement de la société comme leader des ciments décarbonés.

Sébastien Gaudin, président de CNR Construction, met en avant la volonté de son groupe de concilier performance technique et responsabilité environnementale à travers l'usage des ciments 0% clinker.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,350 EUR Euronext Paris -1,36%
