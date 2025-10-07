Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec CNR Construction
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:30
Cet accord vise à promouvoir l'utilisation de ciments innovants sans clinker, contribuant à la décarbonation du secteur.
Les co-fondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann saluent la confiance de CNR et soulignent que ce partenariat confirme le positionnement de la société comme leader des ciments décarbonés.
Sébastien Gaudin, président de CNR Construction, met en avant la volonté de son groupe de concilier performance technique et responsabilité environnementale à travers l'usage des ciments 0% clinker.
Valeurs associées
|4,350 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
A lire aussi
-
Les Ecologistes et LFI ont appelé mardi toute la gauche à "agir ensemble" pour porter un "programme de rupture au pouvoir", à la sortie d'une réunion qui les rassemblait, mais sans le Parti socialiste.
-
Les eurodéputés Rima Hassan et Emma Fourreau, les députés François Piquemal et Marie Mesmeur, sont arrivés mardi à l'aéroport d'Orly, après avoir été expulsés d'Israël comme 160 autres militants de la flottille pour Gaza.
-
Gisèle Pelicot est arrivée mardi dans la salle d'audience, au palais de justice de Nîmes ainsi que l'accusé rejugé, Husamettin Dogan, au deuxième jour du procès en appel dit des viols de Mazan.
-
Nouveau rendez-vous à l'agenda judiciaire très chargé de Nicolas Sarkozy. En attendant de connaître la date de son incarcération après sa condamnation dans le procès libyen, l'ancien président va être fixé sur une autre de ses condamnations. La Cour de cassation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer