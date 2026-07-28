Hoffmann Green signe un partenariat commercial avec Clément & Fils, spécialiste du gros œuvre dans le Grand Ouest

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 juillet 2026 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec Clément & Fils, entreprise familiale spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre ainsi que la construction de logements et de bâtiments industriels dans le Grand Ouest.