Hoffmann Green publie des résultats semestriels 2026 marqués par une très forte accélération de l’activité et les premiers effets tangibles de la massification

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• Près de 40 000 tonnes de ciment 0% clinker commercialisées et livrées au S1 2026, en hausse de +104% vs. S1 2025 et multipliées par près de 5 depuis le S1 2024



• Chiffre d’affaires de 6,6 M€, en hausse de +87% vs. S1 2025



• Premiers effets tangibles de la massification : une économie matière de 2,9 M€ sur le S1 2026 et projetée à 7,5 M€ au 31/12/2026



• Accélération du déploiement international : accord exclusif aux Pays-Bas en vue d’un contrat de licence et réalisation du premier chantier aux États-Unis



• Confirmation des ambitions commerciales et opérationnelles à horizon 2030



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 septembre 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce ses résultats semestriels 2026 arrêtés par le Directoire.