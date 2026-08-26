Hoffmann Green et CSBT Environnement transforment les déchets de coquilles Saint-Jacques en ressource pour la fabrication de ciment 0% clinker

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 août 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce un partenariat avec CSBT Environnement, entreprise française spécialisée dans la valorisation des coques de coquilles Saint-Jacques.



Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat illustre notre capacité à intégrer des matières premières alternatives issues de l’économie circulaire, sans compromis sur la performance de nos ciments 0% clinker. La valorisation du calcium marin développé par CSBT s’inscrit pleinement dans notre stratégie de décarbonation et ouvre de nouvelles perspectives pour la production de liants à très faible empreinte carbone. »