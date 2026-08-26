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Hoffmann Green et CSBT Environnement donnent une seconde vie aux coquilles Saint-Jacques
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 08:22
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Le groupe s'associe à CSBT Environnement pour transformer les coquilles de coquilles Saint-Jacques en matière première destinée à ses ciments 0% clinker. Spécialisée dans la valorisation de ces déchets, CSBT transforme les coquilles par broyage mécanique afin d'obtenir un carbonate de calcium marin d'une pureté annoncée de 99 %.

Cette matière sera intégrée aux formulations de ciments décarbonés de Hoffmann Green après un travail d'innovation visant à répondre aux exigences techniques de l'industriel. CSBT assurera également un approvisionnement régulier.

À travers ce partenariat, les deux entreprises entendent structurer une filière industrielle fondée sur l'économie circulaire, en donnant une seconde vie à un déchet de la filière pêche tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone des matériaux de construction.

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