Hoffmann Green et CSBT Environnement donnent une seconde vie aux coquilles Saint-Jacques

Le groupe s'associe à CSBT Environnement pour transformer les coquilles de coquilles Saint-Jacques en matière première destinée à ses ciments 0% clinker. Spécialisée dans la valorisation de ces déchets, CSBT transforme les coquilles par broyage mécanique afin d'obtenir un carbonate de calcium marin d'une pureté annoncée de 99 %.

Cette matière sera intégrée aux formulations de ciments décarbonés de Hoffmann Green après un travail d'innovation visant à répondre aux exigences techniques de l'industriel. CSBT assurera également un approvisionnement régulier.

À travers ce partenariat, les deux entreprises entendent structurer une filière industrielle fondée sur l'économie circulaire, en donnant une seconde vie à un déchet de la filière pêche tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone des matériaux de construction.