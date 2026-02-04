Hoffmann Green envisage le triplement de son activité dans les énergies renouvelables grâce au renforcement de son partenariat avec Bio Build

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 4 février 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de son partenariat stratégique avec Bio Build, spécialiste reconnu des infrastructures dédiées aux énergies renouvelables. Cette nouvelle étape renforce le positionnement d’Hoffmann Green comme acteur de premier plan sur ce marché stratégique.



