Hoffmann Green Cement lance H-CLAY

Le pionnier du ciment sans clinker a franchi une nouvelle étape stratégique en dévoilant H-CLAY, un procédé inédit de valorisation de l'argile sans calcination, visant à sécuriser ses approvisionnements mondiaux et à élargir son portefeuille à l'horizon 2030.

Alors que l'industrie cimentière traditionnelle repose depuis deux siècles sur la calcination à haute température, ce nouveau procédé permet la transformation à froid de l'argile. En s'affranchissant du traitement thermique traditionnel ou du "flashage" - des méthodes extrêmement énergivores -, Hoffmann Green optimise sa sobriété énergétique et réduit drastiquement l'empreinte carbone liée à la transformation de la matière première.

Le co-produit ainsi obtenu à base d'argile est directement intégré dans la formulation de ciments 0% clinker, venant compléter ou remplacer l'usage du laitier de haut-fourneau (déchet de la sidérurgie).