HiPay augmente son chiffre d'affaires de 1,6% au troisième trimestre

La fintech abaisse toutefois sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, tablant sur 3 à 6% contre 5 à 8% précédemment. Peu avant 9h30, le titre recule de 0,94%, à 4,21 euros.

HiPay révèle ce 3 novembre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026, à 18 millions d'euros, en légère hausse de 1,6% sur un an. Sur le trimestre, le chiffre d'affaires est porté par les marchands européens, principalement en Allemagne et en Espagne : il progresse de 3,1% et de 6,8% sur les activités Retail France et international.

Au troisième trimestre, les volumes de paiements traités par la fintech de solutions de paiement omnicanal ont quant à eux augmenté de 3,6%, à 2,3 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, ces volumes ont progressé de 7% sur les activités Retail France et de 29,7% sur les activités Retail Iberia.

"Dans un contexte d'incertitudes sur la consommation, notamment en France", HiPay ajuste sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2026 à une fourchette de 3 à 6%, contre 5 à 8% précédemment. Toujours pour l'exercice 2026, le groupe confirme son objectif de marge d'EBITDA comprise entre 10 et 11% du chiffre d'affaires.