Hims & Hers Health chute ; JP Morgan Chase réduit sa participation dans l'entreprise

5 mars - ** Les actions de la société de télémédecine Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 3,8 % à 15,83 $

** Le titan de Wall Street JPMorgan Chase JPM.N a réduit sa participation dans HIMS de 8,1 % à 1,7 %, comme l'indique un dépôt réglementaire en date du 27 février ** HIMS a fait face à une vague de controverses ces dernières semaines après avoir annoncé et retiré rapidement une version composée à 49 $ du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , à la suite de menaces juridiques et d'un examen minutieux par les autorités de réglementation ** Lors de la publication de ses résultats , la société a indiqué qu'elle devrait faire face à une charge de 65 millions de dollars au cours du premier trimestre en raison des modifications apportées à l'expédition des produits d'amaigrissement, qui doivent être personnalisés pour chaque ordonnance conformément à la législation américaine

** L'action HIMS a été divisée par deux depuis le début de l'année