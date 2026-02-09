Hims chute après l'avertissement de la FDA sur la pilule amaigrissante composée ; Novo, Lilly gagnent du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 14,8 % dans les transactions de pré-marché

** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse de 8%, en voie de réaliser leur meilleure journée depuis décembre; Eli Lilly LLY.N gagne 2% en pré-marché

** HIMS a déclaré samedi qu'elle cesserait d'offrir sa pilule amaigrissante GLP-1 composée à 49 $ après que la FDA américaine ait menacé de prendre des mesures contre la société en invoquant une violation potentielle de la loi fédérale

** Le lancement par la société de télésanté de sa pilule composée jeudi avait brièvement fait chuter les actions des principaux fabricants de médicaments amaigrissants Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N

** HIMS a décliné d'environ 29% depuis le début de l'année, sous-performant une hausse de 1% du S&P 500 .SPX .

** La note moyenne des 16 analystes couvrant le titre est "hold"; leur objectif de prix médian de 33 $ implique une hausse de 43% par rapport à la dernière clôture - données compilées par LSEG