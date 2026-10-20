Hilton va transférer sa cotation boursière au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Hilton Worldwide HLT.N prévoit de transférer sa cotation boursière de la Bourse de New York (NYSE) vers le Nasdaq, a annoncé mardi l'opérateur hôtelier, alors que les entreprises considèrent de plus en plus cette place boursière, à forte composante technologique, comme un moyen d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs axés sur la croissance.

Hilton a été la première société hôtelière à être cotée à la Bourse de New York en 1946. L'entreprise est revenue sur les marchés boursiers en 2013 après avoir passé six ans en tant que société privée détenue par Blackstone.

Chris Nassetta, directeur général de Hilton, a déclaré que la réputation du Nasdaq, qui accueille bon nombre des plus grandes entreprises mondiales axées sur la technologie et l’innovation, correspondait aux ambitions de croissance et à la stratégie à long terme de Hilton.

La société a récemment nommé Jeff Moore au poste de directeur technique, une décision qui, selon elle, viendra soutenir ses efforts en matière de technologie et d’innovation.

Les actions Hilton devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole HLT le 5 novembre.

Son concurrent Marriott International MAR.O a transféré sa cotation de la Bourse de New York au Nasdaq en 2013.