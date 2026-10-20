Hilton transfère sa cotation au Nasdaq pour renforcer son positionnement technologique

Hilton Worldwide a annoncé son intention de quitter le New York Stock Exchange (NYSE) pour le Nasdaq, afin de renforcer son image d'entreprise innovante et d'accroître sa visibilité auprès des investisseurs axés sur la croissance. Ce transfert marque une nouvelle étape pour le groupe hôtelier américain, devenu en 1946 le premier acteur de son secteur coté au NYSE. Hilton avait ensuite fait son retour en Bourse en 2013, après six années sous le contrôle du fonds Blackstone. Ses actions seront négociées sur le Nasdaq à partir du 5 novembre, sous leur symbole actuel "HLT".

Selon son directeur général Chris Nassetta, ce changement s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme du groupe et reflète sa volonté de renforcer son positionnement dans l'innovation technologique. Hilton a notamment nommé récemment Jeff Moore au poste de directeur des technologies pour accompagner cette transformation. Le groupe rejoint ainsi plusieurs entreprises attirées par l'image technologique du Nasdaq, à l'image de son concurrent Marriott International, qui avait effectué un transfert similaire en 2013.