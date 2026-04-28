Hilton revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par chambre pour 2026 et met en garde contre les répercussions du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hilton mise sur la reprise du tourisme aux États-Unis pour stimuler la demande hôtelière

* Chiffre d'affaires des chambres au premier trimestre en baisse de 1,7 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

* Le titre recule de 2 % en milieu de séance

(Mise à jour des cours, ajout d'informations issues de la conférence téléphonique et des commentaires d'analystes, graphiques) par Anshuman Tripathy

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide Holdings HLT.N a relevé mardi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre, misant sur une reprise des voyages intérieurs pour stimuler la demande dans l'ensemble de ses établissements.

Le secteur américain du voyage montre des signes de reprise après une année difficile, au cours de laquelle les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance économique et à la hausse de l'inflation ont entraîné une forte baisse des dépenses discrétionnaires, pesant sur la demande pour les hôtels de milieu de gamme et économiques.

Chez Hilton, le chiffre d'affaires par chambre et le taux d'occupation des hôtels économiques et de milieu de gamme ont augmenté d'un trimestre à l'autre au premier trimestre, grâce notamment à une hausse de 9,2 % du chiffre d'affaires par chambre disponible (revPAR) de sa marque Tapestry Collection.

Les voyageurs aisés, résilients sur le plan économique, ont continué à dépenser pour des séjours de luxe. Les hôtels LXR de Hilton ont enregistré une hausse de 20,2 % du revPAR trimestriel en glissement annuel, la plus forte parmi ses marques haut de gamme.

Pour l'exercice 2026, la société basée à McLean, en Virginie, prévoit que le revPAR — un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation — progressera de 2 % à 3 %, contre une hausse de 1 % à 2 % prévue précédemment.

Toutefois, l'incertitude plane sur le second semestre, car la volatilité commerciale et la persistance des conflits pourraient faire grimper davantage les coûts pour les consommateurs, ce qui risquerait de freiner les dépenses mondiales en matière de voyages et d'inverser la tendance à la hausse de la demande aux États-Unis.

Hilton a déclaré que la rentabilité de son trimestre en cours pourrait être affectée par la baisse des voyages au Moyen-Orient, qui représente environ 3 % de son activité, après le déclenchement du conflit dans la région fin février. Son action a chuté de 2 %.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires lié à l'hébergement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a baissé de 1,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que le taux d'occupation a reculé de 4,1 %.

“Les attentes, la dynamique et les valorisations étaient élevées avant la publication des résultats, et les résultats globaux de Hilton ont été, selon nous, un peu en deçà des attentes; les actions HLT devraient donc s'affaiblir à court terme”, ont déclaré les analystes de Baird.

Hilton a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les portant à une fourchette comprise entre 8,79 et 8,91 dollars, contre une fourchette précédente de 8,65 à 8,77 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 9,05 dollars par action.

La société a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 2,01 dollars par action, contre une estimation de 1,97 dollar.