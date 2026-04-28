Hilton fait état des répercussions du conflit au Moyen-Orient ; son action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Les actions de l'opérateur hôtelier Hilton Worldwide HLT.N reculent de près de 2 % pour s'établir à environ 326,3 $ avant l'ouverture du marché ** La société indique que la rentabilité du trimestre en cours pourrait être affectée par la baisse des voyages au Moyen-Orient suite au conflit qui a éclaté dans la région fin février

** Cependant, la société relève ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre, misant sur une reprise des voyages intérieurs

** La société prévoit que le RevPAR de l'exercice, un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation, progressera de 2% à 3%, contre une prévision antérieure de 1% à 2%

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 2,01 $ au premier trimestre, contre des estimations de 1,97 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, HLT affichait une hausse de 15,7% depuis le début de l'année