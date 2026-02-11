 Aller au contenu principal
Hilton enregistre une hausse de 14% de son BPA ajusté en 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:05

Le groupe hôtelier est tiré par une hausse de son activité de l'ordre de 8% sur un an. Il indique aborder l'exercice 2026 "avec optimisme".

Hilton a dégagé en 2025 un résultat net ajusté de 1,93 milliard de dollars (MdUSD), en hausse de 8% par rapport aux 1,78 MdUSD enregistrés en 2024.
Le bénéfice par action (BPA) dilué ajusté ressort à 8,11 USD, contre 7,12 USD un an plus tôt, soit une progression de 14%.

En revanche, en données publiées, le bénéfice net ressort en baisse de 5%, à 1,46 MdUSD, soit un BPA de 6,12 USD (vs 6,14 USD un an plus tôt) alors que le consensus tablait plutôt sur 6,7 USD.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 12,04 MdsUSD (légèrement mieux qu'attendu par le consensus) en progression de 8% sur un an. L'EBITDA ajusté atteint 3,73 MdsUSD (légèrement mieux que le consensus), en hausse de 9% par rapport aux 3,43 MdsUSD enregistrés en 2024.

"Nous avons livré une nouvelle année de solides performances financières, illustrant la force de notre modèle économique", a déclaré Christopher J. Nassetta, Président et CEO de Hilton. "Nous abordons 2026 avec optimisme, portés par des dynamiques de demande favorables et une croissance modérée de l'offre".

Pour l'exercice 2026, Hilton prévoit un bénéfice net ajusté compris entre 2,02 et 2,05 MdsUSD, en progression d'environ 5% à 6% par rapport à 2025 soit un BPA ajusté compris entre 8,65 USD et 8,77 USD.

Le groupe anticipe une croissance de 1% à 2% de son RevPAR à données comparables et à changes constants, et prévoit une hausse de 6% à 7% de son parc hôtelier net en 2026. Le retour aux actionnaires devrait atteindre environ 3,5 MdsUSD sur l'exercice, après 3,3 MdsUSD en 2025.

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
323,790 USD NYSE 0,00%
