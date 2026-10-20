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Hilton en hausse après avoir annoncé son transfert au Nasdaq
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 15:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de l'opérateur hôtelier Hilton Worldwide HLT.N progressent de 2,6 % à 355,02 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société prévoit de transférer la cotation de ses actions de la Bourse de New York vers le Nasdaq

** Chris Nassetta, directeur général, affirme qu’une cotation au Nasdaq correspond aux ambitions de croissance de l’entreprise et que cet indice est très respecté, car il regroupe bon nombre des entreprises les plus innovantes au monde

** Les actions Hilton devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole HLT le 5 novembre

** Sur 30 sociétés de courtage, 18 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, tandis que les 12 restantes recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 359,50 dollars, selon LSEG

** Le titre affiche une hausse de 20,5 % depuis le début de l’année

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