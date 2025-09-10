 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,00
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HighCo : Résultats Semestriels 2025
information fournie par Boursorama CP 10/09/2025 à 18:04

HIGHCO : PERFORMANCES FINANCIÈRES S1 2025 EN BAISSE COMME PRÉVU ; ACQUISITION DE SOGEC ET BUDGETBOX EN COURS ;
NOUVELLE RÉVISION À LA HAUSSE DES GUIDANCES 2025

Repli d’activité conforme aux anticipations au S1 2025
- Marge Brute S1 2025 de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC.
- Croissance semestrielle du pôle Activation toujours portée par la France (+3,1% PCC), repli des activités Mobile (-7,8% PCC) et forte baisse, attendue, des Agences & Régies liée à Casino (-32,1% PCC).
- Activités en repli en France (-7,9% PCC) et à l’International (-10,1% PCC).

Résultats et rentabilité en baisse comme anticipé
- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté de 5,05 M€, en baisse de -33,4%.
- Marge opérationnelle ajustée de 16,3%, en repli de 620 points de base.
- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 3,86 M€, en baisse de -26,5%.
- Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté de 0,20 €, en baisse de -26,1%.

Situation financière toujours solide
- Capacité d’autofinancement (CAF) de 3,64 M€ (hors IFRS 16), en repli de -4,95 M€.
- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 39,91 M€ au 30 juin 2025, en très forte hausse de +15,17 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

Cession & acquisition historiques
- Cession de High Connexion le 5 juin 2025.
- Acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox.

Nouvelle révision à la hausse des guidances 2025
- Marge brute stable à 61 M€.
- Marge opérationnelle ajustée supérieure à 12%.

Valeurs associées

HIGH CO
3,5800 EUR Euronext Paris -0,56%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank