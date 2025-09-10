HighCo : Résultats Semestriels 2025

HIGHCO : PERFORMANCES FINANCIÈRES S1 2025 EN BAISSE COMME PRÉVU ; ACQUISITION DE SOGEC ET BUDGETBOX EN COURS ;

NOUVELLE RÉVISION À LA HAUSSE DES GUIDANCES 2025



Repli d’activité conforme aux anticipations au S1 2025

- Marge Brute S1 2025 de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC.

- Croissance semestrielle du pôle Activation toujours portée par la France (+3,1% PCC), repli des activités Mobile (-7,8% PCC) et forte baisse, attendue, des Agences & Régies liée à Casino (-32,1% PCC).

- Activités en repli en France (-7,9% PCC) et à l’International (-10,1% PCC).



Résultats et rentabilité en baisse comme anticipé

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté de 5,05 M€, en baisse de -33,4%.

- Marge opérationnelle ajustée de 16,3%, en repli de 620 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 3,86 M€, en baisse de -26,5%.

- Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté de 0,20 €, en baisse de -26,1%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 3,64 M€ (hors IFRS 16), en repli de -4,95 M€.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 39,91 M€ au 30 juin 2025, en très forte hausse de +15,17 M€ par rapport au 31 décembre 2024.



Cession & acquisition historiques

- Cession de High Connexion le 5 juin 2025.

- Acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox.



Nouvelle révision à la hausse des guidances 2025

- Marge brute stable à 61 M€.

- Marge opérationnelle ajustée supérieure à 12%.