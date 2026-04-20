HighCo annonce mise à disposition document d’enregistrement universel 2025 (rapport financier annuel)

* HighCo a déposé document d’enregistrement universel 2025, incluant rapport financier annuel, auprès de l’AMF le 20 avril 2026 (n° D.26-0262).

* Document publié sur site HighCo, rubrique « Investisseurs - Informations réglementées - Rapport Financier Annuel » : https://www.highco.com. * Version également accessible via site AMF : https://www.amf-france.org. * Conférence téléphonique sur résultats semestriels fixée au 10 septembre 2026 à 10h. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. HighCo SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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