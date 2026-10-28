HF Sinclair enregistre son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire

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La raffinerie HF Sinclair DINO.N a annoncé mercredi son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, les perturbations liées au conflit en Iran ayant resserré l'offre de carburant et fait grimper les marges de raffinage.

La société, dont le siège se trouve à Dallas, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 11,75 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 7,65 dollars, selon les données compilées par LSEG.