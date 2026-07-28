HF Sinclair en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre ; la société va scinder ses activités de lubrifiants et de produits spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du raffineur américain HF Sinclair

DINO.N affiche une hausse de 5,6% à 95,88 dollars en pré-ouverture

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à des marges de raffinage plus élevées, affichant un bénéfice de 5,31 dollars par action contre une estimation de 4,51 dollars par action – données LSEG

** DINO prévoit de scinder son activité de lubrifiants et de produits spécialisés pour en faire une société indépendante cotée en bourse

** La marge brute ajustée de raffinage par baril s’est établie à 25,95 dollars au deuxième trimestre, contre 16,50 dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action DINO affichait une hausse de 97% depuis le début de l'année