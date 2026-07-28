HF Sinclair dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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La raffinerie HF Sinclair DINO.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

La société, dont le siège se trouve à Dallas, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 5,31 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 4,51 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.