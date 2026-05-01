HF Sinclair affiche un bénéfice trimestriel inattendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le raffineur américain HF Sinclair
DINO.N a annoncé vendredi un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage.
La société basée à Dallas, au Texas, a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 6 cents par action, selon les données compilées par LSEG.
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