HF Sinclair affiche un bénéfice trimestriel inattendu

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Le raffineur américain HF Sinclair

DINO.N a annoncé vendredi un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage.

La société basée à Dallas, au Texas, a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 6 cents par action, selon les données compilées par LSEG.