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HF Sinclair affiche un bénéfice trimestriel inattendu
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain HF Sinclair

DINO.N a annoncé vendredi un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage.

La société basée à Dallas, au Texas, a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 6 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

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Gaz naturel
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HF SINCLAIR
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