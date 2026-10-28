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HF Sinclair affiche un bénéfice record et change de directeur général
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la raffinerie HF Sinclair

DINO.N progresse de 4,6% à 119,54 dollars avant l'ouverture du marché

** La société nomme Steve Ledbetter au poste de directeur général

** Elle affiche le bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, grâce à des marges de raffinage élevées qui stimulent ses résultats

** La société affiche un bénéfice ajusté de 11,75 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,65 dollars – données compilées par LSEG

** La marge brute ajustée de raffinage au baril s'élève à 54,22 dollars au troisième trimestre, contre 19,16 dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 147,8% depuis le début de l'année

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