Hexaom vise une nette progression de ses résultats en 2026
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:54

Le Groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5,5% au quatrième trimestre 2025 par rapport à 2024 à 173,3 MEUR. La production progresse dans toutes les activités. À périmètre constant, le chiffre d'affaires est en repli de 2,8%.

Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 616,3 MEUR, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023/2024.

"Malgré l'ampleur de la crise que le secteur immobilier a traversé ces dernières années, le chiffre d'affaires à périmètre constant ressort en retrait de 21,9%" souligne le groupe.

Le chiffre d'affaires du pôle Construction de Maisons s'élève à 460,7 MEUR, en baisse de 23,1 % par rapport à l'exercice précédent. Ce pôle représente 75 % du chiffre d'affaires total du Groupe.

L'activité Promotion Immobilière enregistre une progression de 40,8% de son chiffre d'affaires à 100,0 MEUR.

Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le Groupe confirme l'atteinte d'une rentabilité opérationnelle au-delà de 3% du chiffre d'affaires.

Porté par un carnet de commandes solide sur l'ensemble de ses activités, le Groupe anticipe pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires accompagnée d'une nette progression de ses résultats.

