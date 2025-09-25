 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 806,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hexaom anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires
information fournie par AOF 25/09/2025 à 18:22

(AOF) - Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.

La rentabilité opérationnelle devrait, quant à elle, ressortir au-delà de 3%.

La société anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires avec une forte amélioration de ses résultats.

Cependant, dans un environnement économique et géopolitique mondial toujours volatil, Hexaom reste vigilant et maintient sa politique de maîtrise des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HEXAOM
29,3000 EUR Euronext Paris +0,34%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank