Hexaom anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires

(AOF) - Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.

La rentabilité opérationnelle devrait, quant à elle, ressortir au-delà de 3%.

La société anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires avec une forte amélioration de ses résultats.

Cependant, dans un environnement économique et géopolitique mondial toujours volatil, Hexaom reste vigilant et maintient sa politique de maîtrise des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS