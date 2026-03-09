 Aller au contenu principal
Hewlett Packard Enterprise en hausse, la demande d'IA en ligne de mire
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont grimpé de 0,1 % lundi avant la publication des résultats trimestriels après la clôture des marchés, les investisseurs se concentrant sur la demande de serveurs d'IA et le calendrier des livraisons

** Le fournisseur de serveurs et de solutions cloud devrait annoncer un bond de 19 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 9,33 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,59 $, contre 0,49 $ il y a un an, selon LSEG ** En décembre, HPE a prévu un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, citant des retards dans les ventes de serveurs d'IA et une demande inégale de la part des clients ** Les fabricants d'ordinateurs sont également confrontés à des prix élevés pour la mémoire, le stockage et d'autres composants, en raison de la construction accrue de centres de données d'intelligence artificielle

** L'action de HPE a chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse d'environ 2 % de l'indice S&P 500 .SPX

** L'action s'est récemment négociée à 8 fois les bénéfices prévisionnels, en ligne avec sa moyenne sur cinq ans, selon LSEG

