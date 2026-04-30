Hertz, Oro et Uber s'associent pour faire progresser les robotaxis autonomes
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:32
En tant que l'un des plus grands exploitants de flottes de véhicules au monde, Hertz a créé Oro Mobility (Oro) pour fournir des solutions intégrées de gestion de flotte dans divers segments de la mobilité.
Soutenu par les forces principales de Hertz en gestion de flottes et d'installations, logistique à grande échelle et maintenance des véhicules, Oro est conçu pour gérer et entretenir les flottes à grande échelle.
Grâce à ses partenariats avec Uber, Oro offrira des services opérationnels et de maintenance sur des marchés clés américains.
Oro soutiendra le programme de robottaxi autonome d'Uber avec des véhicules Lucid équipés de la technologie Nuro AV, assurant la gestion quotidienne des actifs du véhicule, incluant la recharge, la maintenance, les réparations, le nettoyage et le personnel des dépôts.
Les services devraient être lancés dans la région de la baie de San Francisco plus tard cette année.
Oro s'est également associé à Uber pour offrir des services stratégiques de flotte sur la plateforme Uber, en utilisant une flotte de véhicules de haute qualité et bien entretenus, exploités par des chauffeurs employés par Oro.
" En combinant la plateforme mondiale et le leadership du marché d'Uber avec l'expertise dédiée d'Oro en gestion de flotte, nous sommes parfaitement équipés pour répondre à la demande croissante de covoiturage et offrir une expérience fluide et de haute qualité aux usagers dans l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. " a déclaré Andrew Macdonald, Président et COO d'Uber.
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