 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hertz en hausse grâce à un investissement de 80 millions de dollars dans sa division de gestion de flottes
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O a progressé de 12% mardi pour atteindre 2,06 dollars, après l’annonce selon laquelle Oro Mobility, sa branche dédiée à la gestion de flottes, avait obtenu un investissement en capital de 80 millions de dollars de la part d’un groupe d’investisseurs

** Cohen Private Ventures, le family office de Steve Cohen, propriétaire des Mets de New York et fondateur de Point72, ainsi que des fonds ou comptes affiliés à Certares Opportunities et Knighthead Capital Management ont participé à cet investissement, qui fait d’Oro une société indépendante

** HTZ a déclaré qu’elle conserverait une participation majoritaire dans Oro, sans fournir d’autres détails financiers; selon les données de LSEG, Knighthead détient environ 51% du capital de HTZ

** Gil West, directeur général de HTZ, occupera le poste de président exécutif d’Oro; Doria Holbrook est la directrice générale d’Oro

** En avril, Oro a conclu un partenariat avec Uber

UBER.N pour gérer les opérations de robotaxis autonomes et de véhicules conduits par des chauffeurs de la société de VTC aux États-Unis

** Malgré cette progression, l'action HTZ a perdu environ 60% depuis le début de l'année

** Les positions courtes sur HTZ ont plus que doublé depuis fin juin et représentent désormais environ 35% du flottant de l’action, selon LSEG

** 6 analystes sur 9 recommandent de “conserver” le titre, tandis que 3 conseillent de “vendre”; le cours cible médian s'établit à 2,25 dollars, contre 4,25 dollars il y a trois mois

Valeurs associées

HERTZ GLOBAL
1,9550 USD NASDAQ +6,25%
UBER TECH
68,785 USD NYSE -1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,32 -0,79%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
SOITEC
123,65 -3,74%
GENFIT
9 +8,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank