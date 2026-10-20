Hertz en hausse grâce à un investissement de 80 millions de dollars dans sa division de gestion de flottes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O a progressé de 12% mardi pour atteindre 2,06 dollars, après l’annonce selon laquelle Oro Mobility, sa branche dédiée à la gestion de flottes, avait obtenu un investissement en capital de 80 millions de dollars de la part d’un groupe d’investisseurs

** Cohen Private Ventures, le family office de Steve Cohen, propriétaire des Mets de New York et fondateur de Point72, ainsi que des fonds ou comptes affiliés à Certares Opportunities et Knighthead Capital Management ont participé à cet investissement, qui fait d’Oro une société indépendante

** HTZ a déclaré qu’elle conserverait une participation majoritaire dans Oro, sans fournir d’autres détails financiers; selon les données de LSEG, Knighthead détient environ 51% du capital de HTZ

** Gil West, directeur général de HTZ, occupera le poste de président exécutif d’Oro; Doria Holbrook est la directrice générale d’Oro

** En avril, Oro a conclu un partenariat avec Uber

UBER.N pour gérer les opérations de robotaxis autonomes et de véhicules conduits par des chauffeurs de la société de VTC aux États-Unis

** Malgré cette progression, l'action HTZ a perdu environ 60% depuis le début de l'année

** Les positions courtes sur HTZ ont plus que doublé depuis fin juin et représentent désormais environ 35% du flottant de l’action, selon LSEG

** 6 analystes sur 9 recommandent de “conserver” le titre, tandis que 3 conseillent de “vendre”; le cours cible médian s'établit à 2,25 dollars, contre 4,25 dollars il y a trois mois