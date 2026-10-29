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Hershey met en garde : les difficultés financières des consommateurs pourraient peser sur les dépenses liées à Halloween
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hershey HSY.N a averti jeudi que la pression accrue pesant sur les consommateurs en raison de la hausse des prix de l'essence, de l'inflation et des taux d'intérêt pourrait avoir un impact sur les dépenses consacrées aux bonbons à l'occasion d'Halloween.

L'action de la société a chuté de 4 % en pré-ouverture après qu'elle eut revu à la baisse son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires net à environ 3 %, invoquant la faiblesse de certains canaux de distribution tels queles supérettes.

* Aux États-Unis, les ventes de bonbons, de chewing-gums et de pastilles à la menthede Hershey ont reculé de près de 5 % en septembre par rapport à l’année précédente , et cette tendance à la baisses’est poursuivie en octobre, a indiqué Hershey dans un communiqué préparé à l’issue de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

* « La participation à Halloween devrait être comparable à celle de 2025, même si les pressions financières pourraient influencer les décisions d’achat finales », a déclaré le directeur général Kirk Tanner

* La hausse des coûts de transport, l’inflation etles pressions exercées par les consommateurs sont devenues des défis plus importants et pourraient « freiner » la croissance des bénéfices en 2027, a averti Hershey.

* Le chiffre d’affaires netde la société au troisième trimestre, s’élevant à 3,28 milliards de dollars, a dépassé les estimations, selon les données compilées par LSEG.

* Hershey a également relevé son objectif de croissance annuel du bénéfice par action, invoquant les remboursements de droits de douane et la baisse des prix du cacao.

* La société mise sur de nouvelles offres, telles que les barres fourrées Hershey Crème Filled Bars et les Reese's Oreos, pour stimuler la demande, parallèlement à un renforcement de ses efforts marketing.

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