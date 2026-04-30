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Hershey dépasse les attentes grâce à l'international
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:21

Le groupe américain de confiserie Hershey a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel, grâce à la bonne tenue de ses ventes à l'international, ce qui l'a conduit à réaffirmer ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Le fabricant des friandises Reese's, Kisses et Skinny Pop a vu son chiffre d'affaires grimper de 10,6% à plus de 3,1 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

En données organiques, c'est-à-dire à taux de changes constants, sa croissance atteint 7,9%, notamment sous l'effet de son expansion à l'international ( 9,3%).

Le groupe basé à Hershey (Pennsylvanie) dit avoir dégagé un bénéfice net de 435,1 millions de dollars, soit 2,13 dollars par action. En données ajustées, son BPA progresse de 12,4% à 2,35 dollars, bien au-delà du consensus qui visait 2,04 dollars.

L'absence de relèvement d'objectifs déçoit

Concernant 2026, le confiseur vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires net entre 4% et 5%, dont 2,5% à 3,5% en organique, assortie d'un BPA ajusté en progression de 30 à 35%.

"Au vu de ce solide début d'année, nous sommes surpris que la société se contente de maintenir ses prévisions, mais nous reconnaissons aussi qu'elle doit faire face à un environnement économique hautement incertain à l'heure actuelle", commentent les analystes de Piper Sandler dans une note de réaction.

Ceux-ci soulignent toutefois que les objectifs confirmés par le groupe semblent facilement atteignables.

L'action Hershey cédait 0,1% dans les échanges en avant-Bourse dans le sillage de cette publication.

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