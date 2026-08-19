Hershey cible les personnes soucieuses de leur santé avec des en-cas salés pour Halloween

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* Hershey élargit sa gamme d'Halloween avec du pop-corn, des bouchées au fromage et des bretzels

* Les médicaments amaigrissants comptent parmi les facteurs favorisant des habitudes de consommation plus saines

* Hershey indique que la gamme « Zero Sugar » a vu sa taille quadrupler par rapport à il y a environ cinq ans

* Selon Hershey, les friandises emballées individuellement et en portions contrôlées contribuent à maintenir l'attrait des confiseries

par Alexander Marrow

Cette année, la tournée d’Halloween pourrait être moins sucrée que d’habitude, car les consommateurs recherchent des en-cas plus sains et que les fabricants de bonbons, tels que Hershey HSY.N , le plus grand fabricant de chocolat des États-Unis, adaptent leur offre de produits.

Sous l’impulsion des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 et d’une attention croissante portée à la santé, les habitudes alimentaires évoluent, ce qui conduit les fabricants de snacks sucrés et salés à adapter leurs gammes pour proposer davantage de protéines, des produits de plus petite taille et moins de calories.

À l’approche d’Halloween, le 31 octobre, qui peut représenter près d’un cinquième des ventes annuelles au détail de confiseries, Hershey a ajouté davantage de snacks salés tels que du pop-corn, des bouchées au fromage et des bretzels à son offre pour la tournée « des bonbons ou un sort », que les consommateurs américains commencent, selon ses études, à stocker plusieurs mois à l’avance.

« Il est certain que la présence accrue de la marque Lesser Evil et, plus largement, de nos marques de snacks salés, Skinny Pop et Pirate’s Booty, à l’occasion d’Halloween répond à la dynamique d'alimentation saine », a déclaré à Reuters Dan Mohnshine, vice-président chargé de la création de la demande, de la stratégie et de l’innovation chez Hershey.

Il a toutefois précisé que le chocolat restait la friandise préférée pour Halloween.

« En ce qui concerne les GLP-1, nous avons constaté une résilience assez forte dans la catégorie du chocolat ici aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Sans donner de chiffres précis, il a indiqué que les ventes en début de saison de sachets de chocolats et de bonbons au format snack avaient enregistré une hausse à deux chiffres par rapport à l’année dernière.

Les versions sans sucre, édulcorées à l’aide d’alcools de sucre plutôt que de sucre classique, constituent également un secteur en pleine croissance.

Le chiffre d’affaires en dollars américains de l’activité bonbons, pastilles à la menthe et chewing-gums « Zero Sugar » de Hershey a été multiplié par environ 4,3 entre 2020 et 2025, a indiqué M. Mohnshine.

L'INNOVATION BASÉE SUR L'IA ET LA TENDANCE DU « TRUNK-OR-TREAT »

Selon le rapport « Unwrapping Halloween » de Hershey, publié ce mois-ci en partenariat avec la société d’analyse de données Morning Consult, trois des cinq confiseries les plus vendues aux États-Unis à l’occasion d’Halloween sont des produits Hershey, et deux tiers des parents ont déjà acheté des friandises pour Halloween dès l’été.

Une étude complémentaire menée par la National Confectioners Association a révélé qu’en 2024, les Américains avaient dépensé 7,4 milliards de dollars en friandises, ce qui représentait 18 % de l’ensemble des ventes au détail de confiseries cette année-là.

Compte tenu des enjeux, Hershey utilise l’intelligence artificielle pour accélérer le développement de ses produits.

« Nous avons réduit d’environ trois mois le délai habituel entre l’analyse des attentes des consommateurs et la validation d’un concept », a déclaré M. Mohnshine. « En conséquence, notre pipeline d’innovation s’est élargi de 75 % au cours des neuf derniers mois. »

L’IA identifie également les fêtes « trunk-or-treat » comme une tendance en plein essor. Apparues lors des confinements liés à la COVID-19, elles sont toujours très appréciées des communautés et des familles qui se rassemblent en voiture pour échanger des friandises.

M. Mohnshine s'attend à ce qu'elles connaissent un succès sans précédent cette année et affirme que le fabricant des Reese's est prêt à répondre à la demande grâce à sa gamme élargie de petits bonbons emballés individuellement, qui constituent selon lui « la clé pour rester dans la course ».