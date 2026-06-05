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Hermès va construire une nouvelle manufacture pour John Lobb à Northampton en Angleterre
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 09:51

John Lobb (groupe Hermès) annonce la construction d'une nouvelle manufacture dans la ville de Northampton en Angleterre.

À l'horizon 2029, la maison quittera ses ateliers historiques pour s'installer dans une nouvelle manufacture au sein d'une friche industrielle située dans le centre-ville de Northampton.

"En pérennisant l'histoire de John Lobb au coeur d'une région reconnue pour son excellence artisanale et ses artisans experts, la maison témoigne d'un engagement durable pour le savoir-faire britannique" indique le groupe.

Ce nouveau site sera conçu dans une démarche durable et responsable en matière de performance, d'efficacité énergétique et de qualité de l'environnement de travail.

"Cette nouvelle manufacture incarne ainsi l'ambition de John Lobb d'inscrire un héritage exceptionnel dans le monde contemporain, avec l'exigence et la fidélité au métier qui l'animent depuis plus de 150 ans" rajoute le groupe dans son communiqué.

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