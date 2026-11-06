Hermès rénove et agrandit son magasin de Genève

Hermès a annoncé jeudi soir l'ouverture d'une boutique agrandie et rénovée à Genève, poursuivant ainsi sa stratégie consistant à moderniser son réseau de magasins à travers le monde plutôt qu'à multiplier l'ouverture de nombreux points de vente.

Le groupe de luxe parisien, qui avait ouvert en Suisse sa première adresse hors de France en 1947, propose sur six niveaux ses seize métiers, qui vont de ses célèbres foulards en soie à ses sac à mains très recherchés, en passant par le prêt-à-porter et les bijoux.

Il s'était installé dans cet édifice moderniste en pierre, classé et conçu par l'architecte suisse Marc-Joseph Saugey, en 2011.

Hermès compte neuf magasins en Suisse, dont huit succursales détenues en propre (Bâle, Crans, Genève, Gstaad, Lausanne, Lugano, Saint-Moritz et Zurich).

La maison prévoit par ailleurs de renforcer ses capacités de production dans le pays, avec l'extension de son site horloger du Noirmont, qui fabrique des boîtes et des cadrans de montres.

Le maroquinier dispose, au total, de près de 300 magasins dans 45 pays.